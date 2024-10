Milly Carlucci: “Vorrei Maria De Filippi a Ballando con le stelle” e svela se ha mai fatto ritocchi estetici (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo di Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci si sente soddisfatta professionalmente. A 70 anni è attenta all'alimentazione e fa sport regolarmente, ma si concede anche qualche aiutino: "Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici". E sul programma che conduce dal 2005: "Porterei Maria De Filippi e Silvia Toffanin nel mio show, con Maria ci provo da un po'". Fanpage.it - Milly Carlucci: “Vorrei Maria De Filippi a Ballando con le stelle” e svela se ha mai fatto ritocchi estetici Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo dicon le Stelle 2024,si sente soddisfatta professionalmente. A 70 anni è attenta all'alimentazione e fa sport regolarmente, ma si concede anche qualche aiutino: "Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici". E sul programma che conduce dal 2005: "PortereiDee Silvia Toffanin nel mio show, conci provo da un po'".

''Niente dolci, niente sole e trattamenti per i muscoli della faccia'': Milly Carlucci parla dei segreti per essere in forma a 70 anni

''Niente dolci, niente sole e trattamenti per i muscoli della faccia'': Milly Carlucci parla dei segreti per essere in forma a 70 anni ...

Milly Carlucci: “Quanti amori nascono a Ballando! Ma io sono sempre l’ultima a saperlo”

L'ultimo legame speciale è nato tra Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice. La padrona di casa si gode il successo. Sul settimanale Oggi in edicola svela segreti, sogni, ricordi. Un assaggio?

Milly Carlucci presto nonna? "Argomento delicato"

È un momento d'oro per Milly Carlucci. Questa edizione di Ballando con le stelle sta riscuotendo un successo straordinario e anche nel privato è un periodo molto sereno. Il 1 ottobre ha compiuto 70 an ...

Milly Carlucci: un compleanno da ricordare e la vita privata sotto i riflettori

Milly Carlucci festeggia il suo settantesimo compleanno circondata dall'affetto familiare, mentre continua a brillare come conduttrice di "Ballando con le stelle" e riflette su nuove gioie familiari.