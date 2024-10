Il Gladiatore 2, Paul Mescal parla della pressione nell'ereditare il ruolo da Russell Crowe (Di giovedì 31 ottobre 2024) Come confermato dal trailer, il Lucio di Mescal è il figlio del Massimo di Crowe, così l'attore ha fatto riferimento alla pressione di questo compito La giovane star de Il Gladiatore II, Paul Mescal, ha recentemente fatto riferimento alla pressione che deriva dall'aver preso il posto di Russell Crowe come nuovo protagonista del franchise. Diretto da Ridley Scott, il sequel del film vincitore del Premio Oscar nel 2001 vedrà Mescal nel ruolo di Lucio, figlio di Massimo, che si ritrova a combattere nel Colosseo dopo che i Romani hanno conquistato la sua casa. Oltre a Mescal, il cast vedrà il ritorno di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei loro ruoli originari, più l'aggiunta di star come Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn. Tuttavia, Massimo Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal parla della pressione nell'ereditare il ruolo da Russell Crowe Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Come confermato dal trailer, il Lucio diè il figlio del Massimo di, così l'attore ha fatto riferimento alladi questo compito La giovane star de IlII,, ha recentemente fatto riferimento allache deriva dall'aver preso il posto dicome nuovo protagonista del franchise. Diretto da Ridley Scott, il sequel del film vincitore del Premio Oscar nel 2001 vedràneldi Lucio, figlio di Massimo, che si ritrova a combattere nel Colosseo dopo che i Romani hanno conquistato la sua casa. Oltre a, il cast vedrà il ritorno di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei loro ruoli originari, più l'aggiunta di star come Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn. Tuttavia, Massimo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il2,parla della pressione nell'ereditare il ruolo da Russell Crowe; IlII, Ridley Scott e Denzel Washington fanno rivivere i fasti dell’antica Roma; Ridley Scott edopo Il2 e 3: in programma tanti altri film?; Il2,svela come ha ottenuto la parte: "Ridley non ama perdere tempo";e Ridley Scott ancora insieme dopo IlII;ha da tempo adottato la sua personale uniforme da red carpet; Approfondisci 🔍

Il Gladiatore 2, Paul Mescal e Ridley Scott stanno già pianificando un nuovo film insieme

(msn.com)

La star protagonista del prossimo sequel e il regista hanno già cominciato a discutere di un possibile nuovo film insieme al di fuori della saga ...

Il Gladiatore 2, Paul Mescal svela come ha ottenuto la parte: "Ridley non ama perdere tempo"

(badtaste.it)

boom, boom, boom. Ho pensato: "Chi diavolo è questo Paul Mescal?" E ho visto tutta la serie. Poi, all'improvviso, è arrivato Il gladiatore 2 perché la sceneggiatura funzionava bene e io non riuscivo a ...

Il Gladiatore 2. Lo show dell’antica Roma tra battaglie navali, vendette e il ricordo di Massimo Decimo Meridio

(msn.com)

Budget da 250 milioni di dollari per il sequel dell’anno diretto da Ridley Scott (senza Russell Crowe). In Italia arriva il 14 novembre ...

Il Gladiatore 2: Paul Mescal ha vinto il ruolo “con una chiamata Zoom di 30 minuti con Ridley Scott”

(cinematographe.it)

Paul Mescal ha condiviso dettagli riguardo al processo di selezione che lo ha portato a ottenere il ruolo in Il Gladiatore II ...