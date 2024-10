Cina: attivata prima “fabbrica smart” per attrezzature offshore per petrolio, gas (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – La prima base produttiva intelligente della Cina per le attrezzature offshore per il petrolio e il gas e’ stata messa in funzione ieri nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: attivata prima “fabbrica smart” per attrezzature offshore per petrolio, gas Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Labase produttiva intelligente dellaper leper ile il gas e’ stata messa in funzione ieri nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Agenzia Xinhua

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Economia green, così l’Europa rischia di rimanere schiacciata trae Stati Uniti; Ue, Usa,: perché l’industria dei pannelli solari è in crisi; Auto, la cinese Chery preferisce la Spagna all’Italia: vicina ad aprire laeuropea a Barcellona; La cinese NIO vuole laAudi di Bruxelles; L'Italia chiede aiuto allaper l'auto elettrica;, operai robot sostituiscono gli umani in unadi automobili: «Sono efficienti e precisi» VIDEO; Approfondisci 🔍

Cina: Guangdong, al via lavori di costruzione fabbrica di auto volanti

(romadailynews.it)

Pechino, 29 ott - (Xinhua) - Il primo impianto al mondo per la produzione in serie di auto volanti e' in fase di costruzione a Guangzhou, nel sud della ...

Niente fabbrica Donfeng in Italia: la Cina dice no

(informazione.it)

I dazi che la Commissione Europea ha voluto istituire contro le auto elettriche cinesi che presto diventeranno definitivi, sono fonte di nuove tensioni tra l'Unione Europa e la Cina (HDmotori ...

Cina: Gigafactory Tesla a Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln auto prodotte

(elivebrescia.tv)

L'impianto di Tesla a Shanghai, la prima gigafactory della casa automobilistica ... Un terzo dei 3 milioni di veicoli prodotti dalla fabbrica sono stati venduti a mercati al di fuori della Cina ...

La Cina arresta dipendenti Foxconn nella mega fabbrica iPhone

(macitynet.it)

In Cina quattro dipendenti taiwanesi di Foxconn, nella più grande fabbrica iPhone al mondo, sono stati arrestati dalle autorità locali, sollevando preoccupazioni su Apple, per quanto riguarda la ...