Napoli, Conte: “Il cartello Lavori In Corso è presente e rimarrà” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa al termine della partita di San Siro, che ha visto la sua squadra vincere 2-0 contro il Milan. Questa vittoria cambia il senso della stagione del Napoli? “Il cartello ‘Lavori in Corso’ è presente e rimarrà. Ribadisco: il Napoli, così come il Milan, ha cambiato tecnico e ha intrapreso un nuovo perCorso. La differenza tra noi e loro è che l’anno sCorso ci hanno dato 22 punti di svantaggio. Anche il Milan ha il cartello ‘Lavori in Corso’, sebbene io creda che Fonseca abbia trovato una maggiore solidità di base rispetto a noi su cui lavorare. Ogni club, all’inizio dell’anno, si pone degli obiettivi e quello del Napoli è di tornare in Europa, accedendo dalla porta principale; però ci sono cinque o sei squadre che ci vogliono ostacolare. Non cambia nulla rispetto al passato. Rimaniamo umili. Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “Il cartello Lavori In Corso è presente e rimarrà” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio, allenatore del, ha tenuto una conferenza stampa al termine della partita di San Siro, che ha visto la sua squadra vincere 2-0 contro il Milan. Questa vittoria cambia il senso della stagione del? “Ilin’ è. Ribadisco: il, così come il Milan, ha cambiato tecnico e ha intrapreso un nuovo per. La differenza tra noi e loro è che l’anno sci hanno dato 22 punti di svantaggio. Anche il Milan ha ilin’, sebbene io creda che Fonseca abbia trovato una maggiore solidità di base rispetto a noi su cui lavorare. Ogni club, all’inizio dell’anno, si pone degli obiettivi e quello delè di tornare in Europa, accedendo dalla porta principale; però ci sono cinque o sei squadre che ci vogliono ostacolare. Non cambia nulla rispetto al passato. Rimaniamo umili.

