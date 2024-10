La catanese Lidia Adorno si è insediata all'Assemblea regionale siciliana (Di martedì 29 ottobre 2024) Col giuramento prestato a sala d’Ercole, Lidia Adorno ha cominciato oggi la sua attività parlamentare col gruppo M5S all’Ars in sostituzione di Martina Ardizzone, come stabilito dalla sentenza del Cga dopo il ricalcolo dei voti raccolti dalle due deputate alle ultime elezioni regionali."Alla Cataniatoday.it - La catanese Lidia Adorno si è insediata all'Assemblea regionale siciliana Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Col giuramento prestato a sala d’Ercole,ha cominciato oggi la sua attività parlamentare col gruppo M5S all’Ars in sostituzione di Martina Ardizzone, come stabilito dalla sentenza del Cga dopo il ricalcolo dei voti raccolti dalle due deputate alle ultime elezioni regionali."Alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La, si è insediata all'Assemblea regionale siciliana; Ars,entra al posto di Ardizzone: la decisione del Cga; M5S, per un pugno di voti Martina Ardizzone perde il seggio all’Ars: le subentra; ARDIZZONE O: CHI E’ STATA DAVVERO ELETTA ALL’ARS?; Costituito il gruppo territoriale "Movimento 5 Stelle Catania Ovest"; Catania, insediamento per il municipio di “Borgo-Sanzio”; Leggi >>>

Sicilia, all’Ars si è insediato un nuovo deputato del M5S

(strettoweb.com)

Col giuramento prestato a sala d’Ercole, Lidia Adorno ha cominciato oggi la sua attività parlamentare col gruppo M5S all’Ars in sostituzione di Martina Ardizzone, come stabilito dalla sentenza del Cga ...

M5s, si insedia Lidia Adorno all’Ars: "Voglio essere strumento dei cittadini all’interno di questo Palazzo"

(palermotoday.it)

Sostituisce Martina Ardizzone, come stabilito dalla sentenza del Cga dopo il ricalcolo dei voti raccolti dalle due deputate alle ultime elezioni regionali ...

Colpo di scena all’Ars, Adorno prende il posto della deputata Ardizzone. «Sentenza che fa giustizia»

(meridionews.it)

Il cambio avviene all'interno del Movimento 5 stelle dopo la decisione del Cga. Lo scarto reale, secondo i giudici, è di cinque voti.

Ars, Adorno entra al posto di Ardizzone: la decisione del Cga

(livesicilia.it)

PALERMO – Con 5 voti di scarto Erminia Lidia Adorno entra all’Ars. Lo ha stabilito il Cga della Regione siciliana che ha accolto il ricorso presentato dall’ex consigliera comunale etnea ed esponente d ...