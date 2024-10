Quotidiano.net - Italia campione europeo nel riciclo. E crescono le professioni della green economy

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – La sostenibilità ormai vista come un’opportunità, con nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro nati in settori un tempo considerati come un semplice costo, quasi una zavorra nella crescita delle aziende, un limite imposto da burocrati. Come dimostra anche l’ultimo Rapporto diItaly, presentato a Roma nei giorni scorsi, la sostenibilità ha un ruolo sempre crescente nella competitività delle imprese. I dati del 15esimo RapportoItaly Realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente esicurezza energetica, il 15esimo RapportoItaly offre uno sguardo sull’economia verdena.