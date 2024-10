Liguria al voto, seggi aperti oggi e domani. Sfida Bocci-Orlandi (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI



seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolto nell'inchiesta per corruzione che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, quasi un milione e mezzo di cittadini sono chiamati al voto per decidere il nuovo governatore e il Consiglio. La "battaglia" tra i due principali candidati si preannuncia serrata: da un lato, per il centrodestra l'ex sindaco di Genova Marco Bucci, dall'altro l'ex ministro della giustizia dem Andrea Orlando sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle.

