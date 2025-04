Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapermangono i disagi sulla Nomentana bis per un incidente avvenuto in precedenza code da via Monte Bianco alla rotatoria per via Palombarese direzioneci spostiamo sulla Cassia è risolto l'incidente tra via di baccanello e le rughe direzione Viterbo la circone regolare siamo sulla via del mare altro incidente causa code tra ciglia e Vitinia con ripercussioni code nello stesso tratto della via Ostiense tutto in direzione raccordo anulare veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta l'altezza riuscite Trionfale eurelia a seguire code traFiumicino e Pontina e rallentamenti dalla Laurentina la Tiburtina interni auto in coda tra Cassia Veientana e Salaria poi rallentamenti dalla Nomentana da Tiburtina tra Casilina e Appia e traffico rallentato dalla Ardeatina laFiumicino è proprio sullaFiumicino un incidente e la causa delle code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana direzione Raccordo Anulare verso code a tratti ma per traffico da Anzio del Tevere a via della Magliana infine sulla tratto Urbano dellaTeramo con gli attrezzi da Togliatti al bivio per la tangenziale est direzione centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio nellahttps://storage.