Mister Movie | Michael B Jordan Rivisita The Thomas Crown Affair | Un Remake? Niente Affatto!

Hai presente "The", il film del 1968 con Steve McQueen e Faye Dunaway, poi rifatto nel '99 con Pierce Brosnan?B.sta per riportarlo sul grande schermo, ma promette che non sarà un sempliceB.Svela Dettagli Esclusivi sul Nuovo ""Durante il CinemaCon,ha rivelato tramite un video che il film è in lavorazione a Londra e che offrirà "colpi di scena moderni" che sorprenderanno il pubblico. Preparati a un'esperienza cinematografica che, secondo, merita di essere vista sul grande schermo! Cosa Aspettarsi: Un Thriller con "Twist Moderni"Kevin Wilson di Amazon MGM Studios ha anticipato che il film manterrà lo spirito del classico, ma con elementi completamente nuovi.non solo reciterà al fianco di Taylor Russell, ma sarà anche il regista, riunendosi con lo studio che ha distribuito il suo debutto alla regia, "Creed III".