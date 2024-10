Ussita ricorda il terremoto del 2016: la sindaca Bernardini parla di ricostruzione e sfide attuali (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A otto anni dal devastante terremoto che colpì Ussita e le aree circostanti, la sindaca Silvia Bernardini ha condiviso su Facebook una riflessione che mette in luce la resilienza della comunità e le difficoltà ancora presenti. Il post ricorda le scosse che nel 2016 hanno cambiato la vita di molti cittadini. La situazione attuale, desiderata da tutti, sarebbe dovuta essere molto diversa. Tuttavia, Bernardini invita a non dimenticare le conseguenze di questo tragico evento, che ha distrutto l’80% delle abitazioni private e ha messo in ginocchio le strutture pubbliche. Un evento che ha segnato il territorio Il terremoto del 26 ottobre 2016 ha rappresentato una data che rimarrà impressa nella memoria collettiva di Ussita e delle zone limitrofe. Gaeta.it - Ussita ricorda il terremoto del 2016: la sindaca Bernardini parla di ricostruzione e sfide attuali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A otto anni dal devastanteche colpìe le aree circostanti, laSilviaha condiviso su Facebook una riflessione che mette in luce la resilienza della comunità e le difficoltà ancora presenti. Il postle scosse che nelhanno cambiato la vita di molti cittadini. La situazione attuale, desiderata da tutti, sarebbe dovuta essere molto diversa. Tuttavia,invita a non dimenticare le conseguenze di questo tragico evento, che ha distrutto l’80% delle abitazioni private e ha messo in ginocchio le strutture pubbliche. Un evento che ha segnato il territorio Ildel 26 ottobreha rappresentato una data che rimarrà impressa nella memoria collettiva die delle zone limitrofe.

