Terzo mandato, ecco la legge "salva De Luca": l'iter parte a novembre (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ composto di solo articolo e due commi, il Disegno di legge numero 400 della Regione Campania, approdato nella giornata di ieri all’interno della Commissione Statuto che, nei prossimi giorni, dovrà valutarlo prima del suo approdo in Consiglio Regionale, previsto per il prossimo 5 novembre.I Salernotoday.it - Terzo mandato, ecco la legge "salva De Luca": l'iter parte a novembre Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ composto di solo articolo e due commi, il Disegno dinumero 400 della Regione Campania, approdato nella giornata di ieri all’interno della Commissione Statuto che, nei prossimi giorni, dovrà valutarlo prima del suo approdo in Consiglio Regionale, previsto per il prossimo 5.I

Regionali Campania - Petitto : "Terzo mandato di De Luca? Non è previsto dalla legge" - "De Luca non può ambire al terzo mandato perché non è previsto dalla legge nazionale. Potrà trovare qualche escamotage; noi siamo aperti al confronto, che è mancato in questi 4 anni di amministrazione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale ...

