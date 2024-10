Agi.it - Milano, informazioni riservate prelevate da Banche Dati Strategiche, sei misure cautelari

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese, coordinati dalla Procura die dalla DNA, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di seie di sequestro di società, emessa dal gip del capoluogo lombardo, nei confronti di altrettanti presunti appartenenti a un'organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all'esfiltrazione die di(sensibili e segrete) conservati nelle BancheNazionali. Per tutta la giornata sono state eseguite decine di perquisizioni in Italia e all'estero. Le indagini sono state condotte dai pm della Dda Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola e l'aggiunta Alessandra Dolci. C'e' un ex poliziotto tra le quattro persone sottoposte agli arresti domiciliari.