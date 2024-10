Scontro a distanza tra Harris e Trump: la dem lo chiama “fascista” e lui la “peggiore della storia Usa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella corsa alla Casa Bianca entrano in gioco anche nuovi personaggi che con le loro dichiarazioni smontano o l'uno o l'altro candidato. È il caso per esempio dell'ex generale dei Marines John Kelly che ha rivelato gravi informazioni sul conto di Trump L'articolo Scontro a distanza tra Harris e Trump: la dem lo chiama “fascista” e lui la “peggiore della storia Usa” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Scontro a distanza tra Harris e Trump: la dem lo chiama “fascista” e lui la “peggiore della storia Usa” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella corsa alla Casa Bianca entrano in gioco anche nuovi personaggi che con le loro dichiarazioni smontano o l'uno o l'altro candidato. È il caso per esempio dell'ex generale dei Marines John Kelly che ha rivelato gravi informazioni sul conto diL'articolotra: la dem lo” e lui la “Usa” proviene da Il Difforme.

