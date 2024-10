AGON PRO AG346UCD, è disponibile il nuovo monitor da gaming QD-OLED (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGON by AOC ha annunciato il lancio dell’AGON PRO AG346UCD, un monitor da gioco curvo da 34 pollici (86,4 cm). Si amplia il portfolio della linea AGON PRO, pensata per gli appassionati di gaming, con questo nuovo modello è dotato di un pannello QD-OLED, una frequenza di aggiornamento di 175 Hz e una risoluzione UWQHD (3440×1440). L’AG346UCD stabilisce un nuovo standard per esperienze di gioco immersive, particolarmente adatte ai giochi RPG ampi e avvincenti, sim racing, simulatori di volo e titoli d’azione. L’eccellenza QD-OLED incontra il gaming ad alte prestazioni L’AGON PRO AG346UCD è dotato di un pannello QD-OLED da 34 pollici (86,4 cm) con una leggera curvatura di 1800R che offre un rapporto d’aspetto ultra-wide di 21:9 e una risoluzione UWQHD nitida di 3440×1440. Game-experience.it - AGON PRO AG346UCD, è disponibile il nuovo monitor da gaming QD-OLED Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)by AOC ha annunciato il lancio dell’PRO, unda gioco curvo da 34 pollici (86,4 cm). Si amplia il portfolio della lineaPRO, pensata per gli appassionati di, con questomodello è dotato di un pannello QD-, una frequenza di aggiornamento di 175 Hz e una risoluzione UWQHD (3440×1440). L’stabilisce unstandard per esperienze di gioco immersive, particolarmente adatte ai giochi RPG ampi e avvincenti, sim racing, simulatori di volo e titoli d’azione. L’eccellenza QD-incontra ilad alte prestazioni L’PROè dotato di un pannello QD-da 34 pollici (86,4 cm) con una leggera curvatura di 1800R che offre un rapporto d’aspetto ultra-wide di 21:9 e una risoluzione UWQHD nitida di 3440×1440.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

AOC Call Its 34-Inch Agon Pro QD-OLED Gaming Monitor A Significant Leap Forward - The Agon Pro AG346UCD offers up some neat amenities for gamers, not the least of which is a 34-inch QD-OLED panel with a 'gentle' curve. (hothardware.com)

AOC announces one of the cheapest ultrawide QD-OLED monitors - AOC readies one of the cheapest QD-OLED gaming monitors, boasting UWQHD ultra-wide resolution and a 175Hz refresh rate. (club386.com)