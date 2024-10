News SSC Napoli, lo United vuole due big azzurri: “Emissario presente a Empoli” (Di martedì 22 ottobre 2024) La notizia di mercato intimorisce i tifosi partenopei, il top club inglese piomba sui due pupilli del tecnico del Napoli Antonio Conte. Prosegue la preparazione in casa Napoli in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 15 contro il Lecce. La formazione partenopea è chiamata ad allungare la propria striscia di successi prima del terribile ciclo che regalerà tanti big match ravvicinati. La vittoria di Empoli ha conferito maggiore convinzione alla squadra, pronta a soddisfare ancora i propri tifosi. Al tempo stesso, tuttavia, la gara del Castellani potrebbe risultare allarmante per il club partenopeo: presente un Emissario del Manchester United per visionare due top player della rosa. Spazionapoli.it - News SSC Napoli, lo United vuole due big azzurri: “Emissario presente a Empoli” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La notizia di mercato intimorisce i tifosi partenopei, il top club inglese piomba sui due pupilli del tecnico delAntonio Conte. Prosegue la preparazione in casain vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 15 contro il Lecce. La formazione partenopea è chiamata ad allungare la propria striscia di successi prima del terribile ciclo che regalerà tanti big match ravvicinati. La vittoria diha conferito maggiore convinzione alla squadra, pronta a soddisfare ancora i propri tifosi. Al tempo stesso, tuttavia, la gara del Castellani potrebbe risultare allarmante per il club partenopeo:undel Manchesterper visionare due top player della rosa.

News Napoli calcio - ballano due milioni per Kvara : reazione inaspettata di Conte - Anche l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, dunque, sembra non nascondere le sue perplessità , con il quotidiano che sottolinea come David Neres, a questo punto, possa essere anche nelle condizioni, addirittura, di poter potenzialmente insidiare il posto al numero 77. Conte infastidito dal possibile “caso Kvara” – La Presse – spazionapoli. (Spazionapoli.it)

News SSC Napoli - Caprile messo alle strette in diretta : le parole sul dualismo con Meret - Antonio Conte risponde alla Juventus e trova tre punti fondamentali per la classifica e per il motale. Empoli Napoli, le parole di Caprile – SpazioNapoli. itIn merito alle parole di Conte nello spogliatoio tra il primo ed il secondo tempo:“Cos’è cambiato nell’intervallo? Diciamo ci ha svegliato per usare un eufemismo. (Spazionapoli.it)

News SSC Napoli - lo stop di Lobotka preoccupa : quando può rientrare - . L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia sul possibile rientro. Il Mattino conferma, dunque, le impressioni delle ultime ore, con lo stop che potrebbe prolungarsi fino al big match contro il Milan, il primo di una lunga serie per la squadra di Antonio Conte. Il primo posto, a questo punto della stagione, ha un’importanza relativa, ma è chiaro che si tratta comunque di carburante utile a ... (Spazionapoli.it)