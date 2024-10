Calciomercato.it - Milan-Club Brugge, è successo ancora: San Siro spettrale

(Di martedì 22 ottobre 2024)senza il tifo della Curva Sud, che non canta ed incita i propri beniamini. Ecco cosa sta succedendo Un silenzio assordante a San. La Curva Sud anche oggi non canta (lo ha fatto solo ad inizio partita) e non espone striscioni, così il clima perappareuna volta. Tifosi Curva Sud (LaPresse) – Calciomercato.itUna situazione che nasce dal periodo complicato che il mondo del tifo sta attraversando in queste settimane. Tutto chiaramente scaturisce dall’inchiesta sulle tifoserie organizzate dei rossoneri e dell’Inter che sta portando avanti la Procura dio. Ma negli ultimi giorni ci sono novità importanti legate all’Associazione Italias: l’AIMC, infatti, è in protesta per le decisioni prese dal Diavolo, che non permette più aidi avere una prelazione sui biglietti.