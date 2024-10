Funghi velenosi a cena: morto anziano, la moglie in terapia intensiva. L’ipotesi: Amanita phalloides scambiata per prataiolo (Di martedì 22 ottobre 2024) Cassano Magnago (Varese) – Non ce l’ha fatta Vito Cicoria, 91 anni, morto in ospedale, vittima di una grave intossicazione provocata dall’ingestione di Funghi velenosi. Oggi i funerali nella chiesa di San Pietro. La moglie, 88 anni, resta ricoverata, ha superato la fase più acuta, è in terapia intensiva. I due coniugi sono stati portati in ospedale sabato: entrambi si erano sentiti male, un parente ha lanciato l’allarme, quindi l’immediato trasporto al pronto soccorso a Busto Arsizio. Nel frattempo si accertava che la coppia aveva ingerito la sera prima dei Funghi, raccolti dal marito, a poca distanza dall’abitazione, convinto fossero prataioli commestibili, spuntati dopo la pioggia. Probabilmente per il 91enne era stata una piacevole sorpresa raccogliere quei Funghi da far cucinare alla moglie, purtroppo la cena di venerdì sera ha avuto un esito drammatico. Ilgiorno.it - Funghi velenosi a cena: morto anziano, la moglie in terapia intensiva. L’ipotesi: Amanita phalloides scambiata per prataiolo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Cassano Magnago (Varese) – Non ce l’ha fatta Vito Cicoria, 91 anni,in ospedale, vittima di una grave intossicazione provocata dall’ingestione di. Oggi i funerali nella chiesa di San Pietro. La, 88 anni, resta ricoverata, ha superato la fase più acuta, è in. I due coniugi sono stati portati in ospedale sabato: entrambi si erano sentiti male, un parente ha lanciato l’allarme, quindi l’immediato trasporto al pronto soccorso a Busto Arsizio. Nel frattempo si accertava che la coppia aveva ingerito la sera prima dei, raccolti dal marito, a poca distanza dall’abitazione, convinto fossero prataioli commestibili, spuntati dopo la pioggia. Probabilmente per il 91enne era stata una piacevole sorpresa raccogliere queida far cucinare alla, purtroppo ladi venerdì sera ha avuto un esito drammatico.

