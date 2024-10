Notizie.com - Emergenza maltempo in Italia, ritrovato il corpo di Gianfranco Zamuner nel Piave. Calabria e Sicilia chiedono la calamità naturale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nelè stato ripescato ildi un 78enne dato per disperso da 13 giorni, mentre al sud è stata chiesta la. I forti rovesci stanno creando dei problemi, decisamente gravi, anche alle coltivazioni. La situazione è di grande preoccupazione con le autorità pronte a intervenire.al sud (ANSA FOTO) – Notizie.comIlnon si ferma al nord, dove è statounsul fiumea Venezia. Si tratta dell’uomo disperso da 13 giorni,Zaumener, caduto in acqua il 9 ottobre durante le manovre che hanno portato il ponte di barche a Fossalto a movimentarsi proprio per situazioni legate alle precipitazioni. Dopo le ipotesi fatte, l’uomo è stato riconosciuto dai familiari.