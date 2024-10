Quotidiano.net - Logistica e nautica. Cdp lancia. Maritime. Ventures

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) UNA SOCIETÀ di scopo interamente dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti e servizi per la digitalizzazione e l’innovazione delle Pmi che operano nelle filieree logistico-portuale. Si tratta di, il progetto di venture builder nato su iniziativa di Cdp Venture Capital, di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo di, presentato nel mese di settembre a Genova, è di creare 10 nuove imprese nei prossimi 3 anni, per rispondere alle necessità crescenti di digitalizzazione delle Pmi che sviluppano componentistica e servizi nei settori della cantieristica navale, dellada diporto, della croceristica e dellaportuale.