È morto Paul Di'Anno, voce storica degli IRON MAIDEN

(Di lunedì 21 ottobre 2024), è deceduto all’età di 66 anni mentre si trovava presso la sua abitazione di Salisbury., all’anagrafeAndrews, aveva da tempo gravi problemi di salute legati alle condizioni in cui versavano i suoi arti inferiori. Sottoposto a più interventi, era da tempo costretto a spostarsi ed esibirsi in carrozzina. Nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958,si è fatto conoscere per la prima volta come cantante della band heavy metal inglese Irontra il 1978 e il 1981. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto “Iron”, e nell’influente successivo album, “Killers”. Da quando ha lasciato gli Ironha avuto una carriera discografica lunga e movimentata con Battlezone e Killers, oltre a numerose uscite da solista e apparizioni come ospiti.