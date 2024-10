Torre del Greco: violenza giovanile, un ragazzo di 19 anni agli arresti domiciliari per maltrattamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La violenza e la gelosia hanno preso piede nella vita di una giovane coppia di Torre del Greco, culminando in un episodio drammatico che ha portato all’arresto di un ragazzo di 19 anni e a una gravissima denuncia da parte della sua ex compagna, una ragazza di soli 17 anni. Le dinamiche della loro relazione, caratterizzate da abusi e controlli, si sono rivelate devastanti, portando a conseguenze fisiche e psicologiche significative per la vittima. La relazione tormentata Elementi chiave emersi dalle indagini effettuate dai Carabinieri di Torre del Greco, sotto la supervisione della Procura di Torre Annunziata, delineano una relazione distruttiva alimentata dalla gelosia patologica del ragazzo. Gaeta.it - Torre del Greco: violenza giovanile, un ragazzo di 19 anni agli arresti domiciliari per maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lae la gelosia hanno preso piede nella vita di una giovane coppia didel, culminando in un episodio drammatico che ha portato all’arresto di undi 19e a una gravissima denuncia da parte della sua ex compagna, una ragazza di soli 17. Le dinamiche della loro relazione, caratterizzate da abusi e controlli, si sono rivelate devastanti, portando a conseguenze fisiche e psicologiche significative per la vittima. La relazione tormentata Elementi chiave emersi dalle indagini effettuate dai Carabinieri didel, sotto la supervisione della Procura diAnnunziata, delineano una relazione distruttiva alimentata dalla gelosia patologica del

Torre del Greco - tenta di strangolare moglie : lei fugge sul balcone e chiede aiuto - La donna, nel 2023, ha provato a denunciare il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi: da allora, nella loro casa a Torre del Greco, minacce e botte sarebbero diventate ancora più frequenti. Tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone, chiede aiuto e si salva. E’ accaduto a Torre del […]. (2anews.it)

Tenta di strangolare la moglie - lei fugge sul balcone e chiede aiuto : 61enne arrestato a Torre del Greco - La donna aveva già in passato denunciato il marito per violenza, salvo poi tornare sui suoi passi. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Torre del Greco - tenta di strangolare la moglie - E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. La vittima racconta singhiozzando quello che è appena avvenuto. Sul collo e sul petto, segni indelebili di una dannazione senza fine. Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti. Qualcuno compone il 112 e i militari arrivano in pochi istanti. (Puntomagazine.it)