Maltempo, evacuati i pazienti dell’ospedale: cosa succede (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ospedale di Bentivoglio, in provincia di Bologna, è stato gravemente colpito dagli effetti del Maltempo che ha interessato la regione. L’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, ha riportato come la struttura sia stata circondata da acque provenienti dal sottosuolo e dalle esondazioni dei canali Navile e Marsiglia. L’allagamento ha reso necessaria la chiusura del reparto di dialisi, dopo la messa in sicurezza dei macchinari, e ha coinvolto altre aree dell’ospedale, tra cui l’ingresso del pronto soccorso, che tuttavia rimane agibile, e il reparto di radiologia. L’assessore Donini ha documentato la situazione su Facebook dopo essersi recato personalmente sul posto. Le operazioni di drenaggio delle acque sono attualmente in corso grazie all’uso di idrovore, ma si è resa inevitabile l’evacuazione di 59 pazienti dai reparti di chirurgia, geriatria e medicina. Thesocialpost.it - Maltempo, evacuati i pazienti dell’ospedale: cosa succede Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ospedale di Bentivoglio, in provincia di Bologna, è stato gravemente colpito dagli effetti delche ha interessato la regione. L’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, ha riportato come la struttura sia stata circondata da acque provenienti dal sottosuolo e dalle esondazioni dei canali Navile e Marsiglia. L’allagamento ha reso necessaria la chiusura del reparto di dialisi, dopo la messa in sicurezza dei macchinari, e ha coinvolto altre aree, tra cui l’ingresso del pronto soccorso, che tuttavia rimane agibile, e il reparto di radiologia. L’assessore Donini ha documentato la situazione su Facebook dopo essersi recato personalmente sul posto. Le operazioni di drenaggio delle acque sono attualmente in corso grazie all’uso di idrovore, ma si è resa inevitabile l’evacuazione di 59dai reparti di chirurgia, geriatria e medicina.

