Endless Love anticipazioni 22 ottobre: trama e streaming

Endless Love, tutte le anticipazioni del 22 ottobre

Endless Love : le anticipazioni dal 21 al 26 ottobre - Kemal, però, reagisce rapendo Deniz e affidandola ai suoi genitori, nascosti in un luogo sicuro. Furioso, Emir minaccia di bruciare la casa dei Soydere, ma Nihan lo convince a desistere. Tufan inizia a investigare sull’incidente e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal: la sera dell’incidente non erano insieme, poiché lei era uscita per cercarlo e lo aveva sorpreso con Nihan. (Serietvinpillole.it)

Endless Love : anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 - I protagonisti si troveranno ad affrontare decisioni cruciali che potrebbero cambiare per sempre le loro vite. Questa rivelazione la sconvolge e la mette di fronte a decisioni difficili, complicando ulteriormente il già caotico intreccio familiare. Zeynep e il test di gravidanza: le anticipazioni di Endless Love Un altro momento clou sarà quello che riguarda Zeynep, la sorella di Kemal, che ... (Velvetmag.it)