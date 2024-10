Dazi Usa sull’alluminio l’Italia sotto tiro | tariffe fino al 4167%

Quifinanza.it - Dazi Usa sull’alluminio, l’Italia sotto tiro: tariffe fino al 41,67%

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Quando gli Stati Uniti decidono di alzare la voce, lo fanno senza troppe cerimonie. E stavolta nel mirino ci sono i produttori italiani di alluminio, che si ritrovano a fare i conti con nuovisull’esportazione di estrusi e profilati. Si parte con un 13,19%, ma per chi non ha risposto alle sollecitazioni del dipartimento del Commercio americano, si arrivaa un pesantissimo 41,67%. Una manovra che colpisce soloin Europa, mettendo in seria difficoltà un settore che vale centinaia di milioni di euro. Quest’anno, gli Stati Uniti hanno esteso iantidumping su estrusi e profilati di alluminio a diversi Paesi, non solo: nel computo troviamo anche India e Vietnam.