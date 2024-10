Liberoquotidiano.it - Buchmesse: finzione storica e realtà romanzata, nel programma dell'ultima giornata

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Si chiude domenica la Fiera del Libro di Francoforte 2024, edizione in cui l'Italia è tornata a rivestire dopo 36 anni il prestigioso ruolo di Ospite d'Onore. Illetterario curato dall'Associazione Italiana Editori (Aie), con la consulenza di Ex Libris e il coordinamento del Commissario straordinario del Governo per Italia Ospite d'Onore, si congeda dal pubblicocon un ultimo ballo a cui sono invitati grandi personaggia storia e'arte europea: da Leonardo Da Vinci a Caravaggio, da Fryderyk Chopin a George Sand, da Maria Antonietta al Re Sole. La mattina di domenica sarà infatti caratterizzata da due incontri in cui si andrà su e giù per i secoli, tra, riflessioni sulle dinamiche di potere e avvincenti colpi di scena.