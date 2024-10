Benevento, al via domani le riprese del nuovo format di Italia1 (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via domani mattina a Benevento le riprese per un nuovo format televisivo targato Mediaset. Fino al 31 di ottobre saranno girate in città tutte le puntate della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di novembre su Italia 1. “Insieme al conduttore, un volto noto della rete, si alterneranno sul set, atleti olimpici italiani, già mediaticamente molto forti – dichiara in una nota la presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara Franzese -. Sono stati selezionati, inoltre, due beneventani che avranno un ruolo di rilievo all’interno del programma. Anteprima24.it - Benevento, al via domani le riprese del nuovo format di Italia1 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl viamattina aleper untelevisivo targato Mediaset. Fino al 31 di ottobre saranno girate in città tutte le puntate della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di novembre su Italia 1. “Insieme al conduttore, un volto noto della rete, si alterneranno sul set, atleti olimpici italiani, già mediaticamente molto forti – dichiara in una nota la presidente della Commissione Cultura del Comune di, Mara Franzese -. Sono stati selezionati, inoltre, due beneventani che avranno un ruolo di rilievo all’interno del programma.

Benevento 5 - domani il debutto a Torino contro la L84. Collarile : “Umiltà e determinazione” - Essere tra le prime 16 d’Italia è un sogno che diventa realtà , un viaggio che la società vuole vivere in maniera spensierata e che ci ripaga di tutte le fatiche degli anni precedenti”. XITAO – “E’ un giocatore molto importante, un ulteriore tassello che ci porta esperienza e dinamismo. Tempo di lettura: 2 minutiVigilia di Serie A per il Benevento 5 che domani farà il suo storico debutto in ... (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - la prevendita partirà solo domani - I biglietti saranno messi in vendita sul circuito Go2 al prezzo di 15€ più i diritti di prevendita. Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una nuova corsa contro il tempo quella che attende i tifosi giallorossi per la trasferta di sabato a Potenza quando i giallorossi affronteranno il Sorrento. Al momento la prevendita per il settore ospiti del Viviani non é ancora partita perché è necessario ... (Anteprima24.it)

Benevento - domani si celebra la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta : membri e volontari in piazza Torre dalle 9 alle 19 - . L’Associazione Italiana che gestisce le attività sanitarie: un ospedale a Roma specializzato in riabilitazione neurologica e 13 ambulatori. Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili. (Anteprima24.it)