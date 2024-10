Stripe punta alla startup di criptovalute Bridge: operazione da un miliardo di dollari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Stirpe punta ad acquisire la startup di criptovalute Bridge, portando a termine un’operazione da un miliardo di dollari. A rivelarlo è stato Forbes, che ha parlato di almeno cinque fonti diverse a conoscenza delle trattative, che sarebbero in fase avanzata. La discussione è in corso e qualora si arrivasse a un accordo sarebbe il più grande finora realizzato dall’azienda statunitense fondata da Patrick e John Collison. Potenziali ostacoli sarebbero le licenze e altre questioni legate ai compensi dei dipendenti di Bridge. Tra questi ci sarebbero Zach Abrams e Sean Yu, i fondatori della startup che fornisce infrastrutture per le criptovalute. Bitcoin (Getty Images).Gaybrick: «Investiamo in stablecoin» Nel corso degli ultimi anni Stirpe ha portato a termine diverse acquisizioni. Nel 2021 l’operazione conclusa per l’acquisto di TaxJar, è stata una delle più grandi. Lettera43.it - Stripe punta alla startup di criptovalute Bridge: operazione da un miliardo di dollari Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Stirpead acquisire ladi, portando a termine un’da undi. A rivelarlo è stato Forbes, che ha parlato di almeno cinque fonti diverse a conoscenza delle trattative, che sarebbero in fase avanzata. La discussione è in corso e qualora si arrivasse a un accordo sarebbe il più grande finora realizzato dall’azienda statunitense fondata da Patrick e John Collison. Potenziali ostacoli sarebbero le licenze e altre questioni legate ai compensi dei dipendenti di. Tra questi ci sarebbero Zach Abrams e Sean Yu, i fondatori dellache fornisce infrastrutture per le. Bitcoin (Getty Images).Gaybrick: «Investiamo in stablecoin» Nel corso degli ultimi anni Stirpe ha portato a termine diverse acquisizioni. Nel 2021 l’conclusa per l’acquisto di TaxJar, è stata una delle più grandi.

