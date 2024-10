Picchiano e rapinano un coetaneo | denunciati al Tribunale dei Minori tre giovani pontini

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervento immediato dei Carabinieri per rapina in centro commerciale I Carabinieri di Latina hanno identificato e denunciato treresponsabili di una rapina ai danni di unavvenuta il 6 ottobre 2023 in un centro commerciale della città . Dopo averlo spintonato e fatto cadere, i ragazzi si sono impossessati di una catenina d’oro e di due braccialetti indossati dalla vittima. Rafforzamento della sicurezza sul territorio Le forze dell’ordine hanno annunciato un incremento delle misure di sicurezza, con maggiore presenza e pattugliamento nelle aree sensibili. “Vogliamo fornire una risposta concreta alle richieste di sicurezza dei cittadini” – affermano i Carabinieri.