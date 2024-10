Howe non è stato intervistato per un lavoro in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 11:14:57 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Newcastle Eddieafferma di non essereintervidalla Federcalcio per ilcon l’. L’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ènominato l’uomo per sostituire Gareth Southgate questa settimana, solo il terzo allenatore non inglese ad assumere il ruolo., uno dei tre allenatori inglesi della Premier League, è da tempo legato al ruolo. Ha detto: “Non c’era nessuno più contento di me nel vedere Thomas ottenere il, davvero, e accettarlo perché è solo una distrazione – non che mi distragga, ma puoi vedere che è inquietante a volte quando vengono dette certe cose”. e scritto su. “Più tutti possono concentrarsi sul Newcastle – che è sempre stata la mia unica preoccupazione – meglio è”. Tommaso Tuchel. Nostro #TreLeoni capo allenatore dal 2025.