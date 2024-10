Marina di Lesina avrà un secondo accesso: nuova strada da 1 milione di euro finanziata dalla Provincia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Marina di Lesina avrà un secondo accesso. Sarà realizzato a spese della Provincia di Foggia.Una ‘bretella di collegamento’ consentirà di raggiungere il villaggio dalla strada Provinciale 35 arrivando in fondo a via John Lennon, all’altezza di viale Marte.Il nuovo tracciato si innesta Foggiatoday.it - Marina di Lesina avrà un secondo accesso: nuova strada da 1 milione di euro finanziata dalla Provincia Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)diun. Sarà realizzato a spese delladi Foggia.Una ‘bretella di collegamento’ consentirà di raggiungere il villaggiole 35 arrivando in fondo a via John Lennon, all’altezza di viale Marte.Il nuovo tracciato si innesta

In Prefettura il dossier Marina di Lesina - dal dissesto alle strisce blu : “Confronto positivo” - Il prefetto. Le criticità sollevate dalle associazioni di Marina di Lesina, da imprenditori e villeggianti sono tornate all’ordine del giorno in Prefettura. . . . Ieri pomeriggio, in una riunione, si è parlato soprattutto di dissesto idrogeologico, finanziamenti, ponti, porticciolo e strisce blu. (Foggiatoday.it)

Promozione / Biagio Nazzaro Chiaravalle - torna Tommaso Gabrielloni : “Voglio chiudere la carriera sfidando Jesina - Moie Vallesina e Marina” - Non parliamo solo di calcio ma anche di altre cose che sono più importanti e vanno al di là di questo sport. L’anno dopo si divide tra Osimana (Eccellenza) e soprattutto Fabriano in Promozione, con le 13 reti segnate che gli valgono la chiamata della Jesina in Serie D per l’annata seguente. Con la Biagio Nazzaro Chiaravalle sono le quattro squadre con cui ho trascorso più tempo nel calcio. (Vallesina.tv)

Frana sul canale Acquarotta : chiuso il 'ponte di mezzo' a Marina di Lesina - Le piogge torrenziali di lunedì, che hanno letteralmente allagato il villaggio, hanno determinato il cedimento del terrapieno nell’argine del canale Acquarotta sottoposto a lavori di scavo. . . A causa di una frana, è stato interdetto l’accesso al ponte di viale del Sole a Marina di Lesina. . Il. (Foggiatoday.it)