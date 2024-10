Nadal: “Sinner e Alcaraz il futuro, Djokovic mi ha spinto al limite” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi parte il Six Kings Slam, torneo che vedrà i sei “Re” del tennis affrontarsi in un mini tabellone a Riyad, in Arabia Saudita. Presente, insieme a Sinner, Alcaraz, Djokovic, Medvedev e Rune, Rafa Nadal. Lo spagnolo è alle ultime partite della sua carriera, che si concluderà ufficialmente alle Finals di Coppa Davis di Malaga.”Con Djokovic abbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide. Mi ha spinto a giocare al mio livello migliore e credo sia reciproco. Sinner e Alcaraz sono forti e giovani. Stanno vincendo tornei importanti e penso che saranno le stelle del futuro se riusciranno a restare integri fisicamente. Non ho aspettative su questo torneo, ma sarò felice di essere in campo e sfidare questi giocatori ancora una volta”, le parole di Nadal da Riyad. Nadal: “Sinner e Alcaraz il futuro, Djokovic mi ha spinto al limite” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi parte il Six Kings Slam, torneo che vedrà i sei “Re” del tennis affrontarsi in un mini tabellone a Riyad, in Arabia Saudita. Presente, insieme a, Medvedev e Rune, Rafa. Lo spagnolo è alle ultime partite della sua carriera, che si concluderà ufficialmente alle Finals di Coppa Davis di Malaga.”Conabbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide. Mi haa giocare al mio livello migliore e credo sia reciproco.sono forti e giovani. Stanno vincendo tornei importanti e penso che saranno le stelle delse riusciranno a restare integri fisicamente. Non ho aspettative su questo torneo, ma sarò felice di essere in campo e sfidare questi giocatori ancora una volta”, le parole dida Riyad.: “ilmi haal” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam - al torneo più ricco del mondo Sinner - Alcaraz e Nadal - Basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. it è su GOOGLE NEWS. (Ilfaroonline.it)

Nadal si ritira - Sinner : “Fortunato a conoscerlo - mi ha insegnato l’umiltà” - (Adnkronos) – “Penso che sia una notizia dura per tutto il mondo del tennis, e non solo”. “Sul giocatore non c’è bisogno di aggiungere nulla, sappiamo tutti quanto sia stato grande. Solo lui sa come si sente, sarà certamente dura ma è così”. it: Notizie dallo Sport Italiano. Sinner in carriera ha incontrato Nadal in 3 match e ha sempre perso senza mai conquistare un set (Roland Garros 2020 e ... (Seriea24.it)

Tennis - Sinner : “Una fortuna aver conosciuto Nadal” - Sappiamo tutti che tennista incredibile è stato. Ci ha trasmesso tante emozioni con il suo tennis e ci ha insegnato a essere umili e a non cambiare mai nonostante il successo, circondandoci dalle persone giuste e tenendo sempre vicino la famiglia. Però tutto ha un inizio e una fine: soltanto lui sa come si sente in questo momento”. (Ildenaro.it)