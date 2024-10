L’arte di parlare difficile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'arte di parlare e scrivere difficile è ben radicata in Italia. Pietra di paragone è l’ormai famigerato discorso del ministro Giuli, la cui incomprensibilità è stata denunciata perfino dai 5 Stelle, adepti contiani della “malleveria” e del “salvo intese”. Immediato a loro dire il paragone con la supercazzola, benché dai tempi di Tognazzi la situazione sia mutata. All’epoca circolava infatti nelle scuole l’incomprensibile Lamanna, manuale di filosofia basato sull’assunto che una materia astrusa richiedesse un linguaggio astruso. Lo sbertucciò poi Luciano De Crescenzo, che impresse una svolta epocale alla divulgazione rivendicando alle nostre seriose latitudini l’operazione svolta oltremanica da Bertrand Russell: affrontare argomenti astratti sorridendo e senza causare emicranie. Ilfoglio.it - L’arte di parlare difficile Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'arte die scrivereè ben radicata in Italia. Pietra di paragone è l’ormai famigerato discorso del ministro Giuli, la cui incomprensibilità è stata denunciata perfino dai 5 Stelle, adepti contiani della “malleveria” e del “salvo intese”. Immediato a loro dire il paragone con la supercazzola, benché dai tempi di Tognazzi la situazione sia mutata. All’epoca circolava infatti nelle scuole l’incomprensibile Lamanna, manuale di filosofia basato sull’assunto che una materia astrusa richiedesse un linguaggio astruso. Lo sbertucciò poi Luciano De Crescenzo, che impresse una svolta epocale alla divulgazione rivendicando alle nostre seriose latitudini l’operazione svolta oltremanica da Bertrand Russell: affrontare argomenti astratti sorridendo e senza causare emicranie.

