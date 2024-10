Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 16 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 16 ottobre Zeynep decide di rifiutare l’offerta di Emir, dimostrando un raro momento di forza e indipendenza. Questo gesto colpisce Emir, che però non si arrende facilmente. Nel frattempo, Fehime, nonostante il dissenso del marito, va a trovare Zeynep in hotel, trovandola devastata. Fehime le dice di riprendere in mano la sua vita senza aspettarsi più alcun aiuto dalla famiglia, lasciando Zeynep ulteriormente disperata. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi16Zeynep decide di rifiutare l’offerta di Emir, dimostrando un raro momento di forza e indipendenza. Questo gesto colpisce Emir, che però non si arrende facilmente. Nel frattempo, Fehime, nonostante il dissenso del marito, va a trovare Zeynep in hotel, trovandola devastata. Fehime le dice di riprendere in mano la sua vita senza aspettarsi più alcun aiuto dalla famiglia, lasciando Zeynep ulteriormente disperata.

