LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: inizia la partita al Pireo, c'è Bolmaro in panchina per i milanesi (Di martedì 15 ottobre 2024) 12-2 Sasha Vezenkov micidiale dall'angolo: tripla e +10 Olympiacos! 9-2 Appoggio di Evan Fournier. 7-2 2/2 per Ousmane Diop dalla lunetta: si sblocca l'Olimpia Milano. 7-0 Semi-gancio di Moustapha Fall: break micidiale dei padroni di casa, time-out immediato di Ettore Messina. 5-0 Tripla dall'angolo per l'ex Sacramento Kings: che avvio dell'Olympiacos e del bulgaro! 2-0 Sasha Vezenkov apre subito le marcature del match. Tutto è pronto per l'inizio della sfida.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : tra poco si parte - Nella partita del 4 ottobre, che aprì la stagione regolare dei bianconeri e dell’Anadolu Efes, fu il team di Shane Larkin a prevalere per 76-67. 20:10 Emiliani che vogliono assolutamente i primi 2 punti, e la conseguente vittoria davanti al proprio pubblico. 21 Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere ... (Oasport.it)

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 12-2, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA 12-2 2? – Rimbalzo offensivo e fallo subito da Diop, che fa 2/2. 20:05 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Olympiacos-Olimpia Milano, al via tra pochi minuti.

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : trasferta infuocata in Grecia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Primo dei due impegni in Europa per i meneghini, che giovedì sera alle 20:30 ritorneranno al Forum per ospitare lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. L’EA7 Emporio Armani si è sbloccata in Eurolega venerdì scorso vincendo in casa contro il Paris Basketball (79-74) grazie ad i punti decisivi di Shavon Shields (21) e di Nikola Mirotic (13), ... (Oasport.it)