Eni la raffineria di Livorno diventa bio

"Il totale passaggio verso un unico vettore, cioè l'elettrico, è una follia assoluta, perché riduciamo la flessibilità, aumentiamo i costi, con investimenti infrastrutturali enormi, e rischiamo grossi black-out". Lo ha detto Giuseppe Ricci, direttore trasformazione industriale dell'Eni, in occasione della posa della prima pietra della bioraffineria di Livorno che affiancherà gli impianti tradizionali. Ricci ha spiegato che l'elettrico "non tocca comunque l'economia della bioraffineria, perché ci sono dei settori dei trasporti, come quelli pesanti su gomma, quello marittimo e il trasporto aereo, che sono veramente difficili da elettrificare". Eni non intende quindi abbandonare la produzione di carburanti per motori termici, ma innovare con prodotti a più basso impatto e di recupero.

