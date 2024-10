Bikers Racing Team sulla cresta dell’Honda. Mandelli: "Contiamo su Monica, Frassino e Ferrari" (Di martedì 15 ottobre 2024) Una stagione che si è conclusa ad alto livello quella targata 2024 per il Bikers Racing Team di Cesena, nato nel 2003 e di cui è titolare Fabio Mandelli di Sant’Angelo di Gatteo e che corre nella specialità Supermoto. Già nel 2019 Il Team sportivo aveva vinto due titoli italiani e il terzo posto nella on-road: il campionato italiano Supermoto categoria S2 e il Campionato Italiano Supermoto Over 40 S5 con il tricolore riportato di nuovo in casa del sodalizio sportivo che allora aveva sede a Gatteo Mare. Quanti campionati nazionali e internazionali avete vinto in 21 anni? "Sono stati 5, con 34 podi nelle classifiche finali dei campionati nazionali e mondiali 290 podi nelle varie gare. Abbiamo vinto nel 2016 l’ultimo motorshow a Bologna. Siamo stati tre volte vice campioni del mondo e due volte terzi al mondiale per nazioni. Ilrestodelcarlino.it - Bikers Racing Team sulla cresta dell’Honda. Mandelli: "Contiamo su Monica, Frassino e Ferrari" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una stagione che si è conclusa ad alto livello quella targata 2024 per ildi Cesena, nato nel 2003 e di cui è titolare Fabiodi Sant’Angelo di Gatteo e che corre nella specialità Supermoto. Già nel 2019 Ilsportivo aveva vinto due titoli italiani e il terzo posto nella on-road: il campionato italiano Supermoto categoria S2 e il Campionato Italiano Supermoto Over 40 S5 con il tricolore riportato di nuovo in casa del sodalizio sportivo che allora aveva sede a Gatteo Mare. Quanti campionati nazionali e internazionali avete vinto in 21 anni? "Sono stati 5, con 34 podi nelle classifiche finali dei campionati nazionali e mondiali 290 podi nelle varie gare. Abbiamo vinto nel 2016 l’ultimo motorshow a Bologna. Siamo stati tre volte vice campioni del mondo e due volte terzi al mondiale per nazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bikers Racing Team sulla cresta dell’Honda. Mandelli: "Contiamo su Monica, Frassino e Ferrari" - Il Bikers Racing Team di Cesena ha chiuso la stagione 2024 con successo, confermando la sua tradizione vincente. Con 5 titoli nazionali e internazionali in 21 anni, il team si prepara per il 2025 punt ... (ilrestodelcarlino.it)

Espy by Wowowa Architecture and Interiors - Punchy colour and playful architectural references are the potent ingredients in this revival of a 1990s home in suburban Melbourne. (architectureau.com)

Royal Enfield launches Classic scale models priced at Rs 94,990 - Royal Enfield has launched a new range of 1:3 scale models of its iconic Classic series. Each highly detailed scale model costs Rs 94,990.The Royal Enfield Classic 1:3 scale models measure 780 mm in ... (team-bhp.com)