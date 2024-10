.com - Terza Categoria / Il racconto della 2ª giornata

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Largo Europa e la Spes vincono in casa, la Junior Jesina continua a stupire, spettacolo tra Junior Osimana-Valle del Giano e Serra Volante-Fabriano: il riassunto2ªdel girone C diVALLESINA, 14 ottobre 2024 – Secondo giro di boa per il girone C di, che come al solito non fa mancare emozioni e divertimento. Sono stati tanti infatti i gol segnati in questa, ben 27 in 7 partite, con numerose sorprese e risultati inaspettati. Il Largo Europa riparte dalla delusioneprimacon una grande vittoria per 4-1 contro l’Albacina, mentre la Spes non sbaglia al debutto in casa: 2-1 sulla Cameratese e primi tre punti stagionali per entrambe. Junior Osimana-Valle del Giano e Serra Volante-Fabriano danno spettacolo, con un 3-2 per entrambe le sfide che di certo non hanno annoiato i tifosi.