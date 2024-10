Taiwan, esercitazioni della Cina: rilevati 25 aerei. Usa: “Seriamente preoccupati” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina ha tenuto una serie di esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan e alle sue isole periferiche lunedì, in quello che ha definito un avvertimento contro l’indipendenza del Paese. Il ministero della Difesa di Pechino ha affermato che si è trattato di una risposta al rifiuto del presidente Taiwanese Lai Ching-te di cedere alle richieste di riconoscere lo Stati insulare come parte della Repubblica Popolare Cinese sotto il governo del Partito Comunista. Il ministero della Difesa di Taipei ha invece definito le esercitazioni una provocazione e ha affermato che le sue forze sono pronte a rispondere. Il portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, il Capitano di Vascello Li Xi, ha affermato che la marina, l’aeronautica militare e il corpo missilistico sono stati tutti mobilitati per le esercitazioni. Lapresse.it - Taiwan, esercitazioni della Cina: rilevati 25 aerei. Usa: “Seriamente preoccupati” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha tenuto una serie dimilitari su larga scala attorno ae alle sue isole periferiche lunedì, in quello che ha definito un avvertimento contro l’indipendenza del Paese. Il ministeroDifesa di Pechino ha affermato che si è trattato di una risposta al rifiuto del presidenteese Lai Ching-te di cedere alle richieste di riconoscere lo Stati insulare come parteRepubblica Popolare Cinese sotto il governo del Partito Comunista. Il ministeroDifesa di Taipei ha invece definito leuna provocazione e ha affermato che le sue forze sono pronte a rispondere. Il portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, il Capitano di Vascello Li Xi, ha affermato che la marina, l’aeronautica militare e il corpo missilistico sono stati tutti mobilitati per le

