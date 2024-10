Senigallia, quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre: sarebbe stato vittima di bullismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità” Repubblica.it - Senigallia, quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre: sarebbe stato vittima di bullismo Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”

