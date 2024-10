Quotidiano.net - Eni, 2400 Gigawatt di rinnovabili installati nel 2023

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le installazioni di, solare ed eolico, raggiungono il massimo storico di circa 2.400nela livello mondiale, e confermano la crescita esponenziale degli ultimi anni. Nel mix di generazione elettrica, la quota di solare ed eolico si attesta al 13%, rispetto al 60% generato da fonti tradizionali. La produzione globale di biocarburanti è aumentata dell'8% con l'incremento più marcato per il biodiesel. Lo sostiene la 23a edizione della World Energy Review 2024 dell'Eni, il rapporto annuale sulla situazione dell'energia nel mondo. Anche i minerali critici, elementi cruciali per le tecnologie della transizione, hanno registrato un forte incremento in termini di produzione, in particolare il litio (+23%), seguito dal cobalto e dalle terre rare (+17%).