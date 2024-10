Ilnapolista.it - Toni Nadal: «Rafa non si è ritirato come avrebbe voluto, gli ho sempre detto di non lamentarsi»

(Di domenica 13 ottobre 2024), zio e mentore di, presente al Marca Sport Weekend, ha parlato del ritiro del nipote e della carriera che ha avuto. Per, suo nipote non si ènel modo in cui: «disputare un’altra buona stagione sulla terra battuta e questo significa vincere o almeno fare prestazioni di buon livello. Non si è. Gli hodi nonperché la vita ci ha trattato meglio di quanto ci aspettassimo». Sulla sconfitta peggiore subita da: «La sconfitta peggiore è stata la finale australiana contro Djokovic nel 2012. Non ho più guardato quel match perché ne sono uscito devastato. Gli infortuni ci hanno fatto vivere con la spada di Damocle di non sapere quando la carriera diel sarebbe finita. Abbiamopensato che sarebbe finita presto.