Rossi contro Marquez | nuovo annuncio bomba

(Di domenica 13 ottobre 2024)sulla rivalità che ha infiammato il Mondiale per molto tempo. Ecco la rivelazione La rivalità tra Valentinoe Marcè stata quella che ha alimentato per molto tempo il mondiale di Moto Gp. I due, come sappiamo, non si sono mai amati più di tanto. Solo colleghi, e basta, niente di più. E poca, pochissima stima, per tutto quello che è successo dentro la pista.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE c’è stato un pilota, in quel periodo, che ha fatto quasi da raccordo per il passaggio di testimone dall’era americana a quella che ha portatoa salire più volte sul tetto del mondo. Un pilota che ha dimostrato nel corso della propria carriera di avere delle qualità importanti. Ed è anche per questo che rimane un poco di rammarico, perché non ha vinto quasi sicuramente per quanto meritava.