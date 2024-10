Coppia di ladri tenta il colpo al supermercato del centro (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre, un uomo e una donna – già noti alle forze dell’ordine per aver commesso vari furti – hanno tentato un colpo al supermercato del centro di Bolzano. Dopo aver sottratto dei prodotti di vario genere, hanno provato ad allontanarsi dal negozio senza pagare Trentotoday.it - Coppia di ladri tenta il colpo al supermercato del centro Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre, un uomo e una donna – già noti alle forze dell’ordine per aver commesso vari furti – hannoto unaldeldi Bolzano. Dopo aver sottratto dei prodotti di vario genere, hanno provato ad allontanarsi dal negozio senza pagare

