Sinner-Machac è una semifinale inaspettata, ma da non sottovalutare (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner conquista l'undicesima semifinale del 2024, la prima in carriera nel Masters 1000 di Shanghai, e se la gioca contro il ceco Tomas Machac. L'appuntamento con Sinner-Machac è fissato per oggi, 12 ottobre, tra poco. C’è un solo precedente tra i due: Jannik si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami quest'anno per 6-4 6-2. Dove vedere Jannik Sinner vs Tomas Machac oggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Shanghai tra Jannik Sinner e Tomas Machac, in programma oggi 12 ottobre alle 10.30 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi decidere di vedere il match su smartphone, tablet o smart tv. Gqitalia.it - Sinner-Machac è una semifinale inaspettata, ma da non sottovalutare Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikconquista l'undicesimadel 2024, la prima in carriera nel Masters 1000 di Shanghai, e se la gioca contro il ceco Tomas. L'appuntamento conè fissato per oggi, 12 ottobre, tra poco. C’è un solo precedente tra i due: Jannik si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami quest'anno per 6-4 6-2. Dove vedere Jannikvs Tomasoggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Shanghai tra Jannike Tomas, in programma oggi 12 ottobre alle 10.30 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi decidere di vedere il match su smartphone, tablet o smart tv.

