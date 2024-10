Ilrestodelcarlino.it - La Caverna Magica di Harari: "Le mie foto diventano catarsi"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Guidotorna dove tutto è iniziato, in quella Ancona che due anni fa ne ha accolto in modo straordinario la sua prima mostra antologica e la sua ‘’. Questo il suggestivo nome dato allo studiografico dove in tanti si sono presentati per farsi ritrarre. L’iniziativa ora si ripete. Non alla Mole Vanvitelliana, ma nello Studio d’Artista MAP120 in corso Matteotti 17, dove da sabato al 21 ottobre il grandegrafo immortalerà volti e corpi di cittadini comuni, non le star della musica (e nono solo) che da decenni è abituato a inquadrare nel suo mirino., c’è qualche novità rispetto alla ‘prima volta’? "Beh, rispetto a due anni fa si sono aggiunte nuove esperienze e nuove motivazioni. La mostra e la ‘’, che ora si chiama ‘Incontri’, sono state a Ferrara, a Milano. Era nata anche l’idea del ‘ritratto sospeso’, come il caffè a Napoli.