Ilrestodelcarlino.it - Cadavere sull’argine del fiume Conca

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno, a chiarire le cause del decesso di Sebastiano Valmarana, il cui corpo senza vita è stato trovato l’altro ieri, attorno alle 13, nel greto delda un passante che ha immediatamente dato l’allarme. Con ogni probabilità, il 65enne residente nella frazione di Taverna di Monte Colombo è stato colto da un malore e si è accasciato privo di sensi a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, lungo le sponde del torrente, senza avere il tempo di chiamare i soccorsi. L’uomo, come è emerso dall’analisi della sua cartella medica, soffriva di patologie pregresse che potrebbero aver determinato il malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.