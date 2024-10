Sull’intervento di Orbán a Strasburgo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Viktor Orbán a Strasburgo per sottolineare le priorità della presidenza di turno ungherese dell’Ue non sono una sorpresa. I temi che ha trattato fanno parte del suo Sull’intervento di Orbán a Strasburgo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sull’intervento di Orbán a Strasburgo Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Viktorper sottolineare le priorità della presidenza di turno ungherese dell’Ue non sono una sorpresa. I temi che ha trattato fanno parte del suodiil manifesto.

“Picchiavi la gente con le spranghe e dai lezioni? Salis Travolta da Orban a Strasburgo - Chiunque si aspettasse un discorso lucido e incisivo è rimasto deluso. La democrazia europea deve restare ferma. Con una retorica incendiaria ha continuato affermando che i media non sono garantiti; che “il dissenso è criminalizzato, la società civile repressa”. La sparata ideologica della Salis fa andare Orban su tutte le furie La 40enne monzese ha preso la parola nel corso delle repliche ... (Secoloditalia.it)

Orban attacca Ilaria Salis a Strasburgo : “Tu non puoi parlare di diritti” - Al termine del discorso di Orbán, alcuni eurodeputati del gruppo The Left hanno cantato “Bella Ciao” in segno di protesta. Le affermazioni del Premier ungherese hanno trovato sostenitori tra i gruppi di destra, ma hanno suscitato forti critiche da parte delle opposizioni. Metsola ha sottolineato l’importanza di un dibattito rispettoso all’interno dell’istituzione, mentre Weber ha affermato che ... (Thesocialpost.it)

Paura per Orbàn a Strasburgo : l’aggressione sventata dalle forze di sicurezza (video) - Paura per Viktor Orbàn, durante la conferenza stampa al Parlamento europeo. “In poche parole, bisogna mediare l’equilibrio tra i due metodi: l’approccio olistico e la competitivita’ della sovranita’ nazionale. Il manifestante è stato identificato e si chiama Márton Gyekiczki: ha interrotto Orbán mentre parlava della sua opposizione all’immigrazione, correndo verso il podio dove Orbán era ... (Secoloditalia.it)