Ghali l’annuncio shock | Mia mamma ha il cancro per la terza volta

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha condiviso un toccante messaggio su X, rivelando la malattia della madre e annunciando l’uscita del suo nuovo brano, “Niente panico” , scritto nei giorni in cui l’ha assistita in ospedale. Nel post, il cantante ha raccontato di come la madre sia stata diagnosticata per lacon ile di come questa esperienza lo abbia profondamente scosso. “Miasi doveva operare, un mese fa le hanno diagnosticato ilper la. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Miasi è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto”: così comincia il lungo messaggio disu X.