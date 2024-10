La battuta su Salvini di Flavio Insinna al concorrente: “Sei tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel presentare uno dei concorrenti più giovani della famiglia in gioco, Flavio Insinna scopre il "mestiere" del ragazzo: "tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro? In giro coi salami". Il riferimento a Matteo Salvini. Fanpage.it - La battuta su Salvini di Flavio Insinna al concorrente: “Sei tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel presentare uno dei concorrenti più giovani della famiglia in gioco,scopre il "mestiere" del ragazzo: "? Dail ministro? In giro coi salami". Il riferimento a Matteo

