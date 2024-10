Firenze ospita il Meeting delle Associazioni Europee Patrimonio Mondiale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Si tiene a Firenze, da giovedì 10 a sabato 12 ottobre il IX Meeting delle Associazioni Europee Patrimonio Mondiale. L’appuntamento, organizzato dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale in collaborazione con il Comune di Firenze, si svolge nell’ambito del progetto “Feel Florence: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica”, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo Siti UNESCO e città creative” e si inserisce nelle attività che il network di Associazioni porta avanti dal 2015, coinvolgendo i professionisti del settore culturale che insieme lavorano allo sviluppo di una piattaforma europea fra siti della World Heritage List. Lanazione.it - Firenze ospita il Meeting delle Associazioni Europee Patrimonio Mondiale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Si tiene a, da giovedì 10 a sabato 12 ottobre il IX. L’appuntamento, organizzato dall'Associazione Beni Italianiin collaborazione con il Comune di, si svolge nell’ambito del progetto “Feel Florence: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica”, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo Siti UNESCO e città creative” e si inserisce nelle attività che il network diporta avanti dal 2015, coinvolgendo i professionisti del settore culturale che insieme lavorano allo sviluppo di una piattaforma europea fra siti della World Heritage List.

